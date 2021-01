Vaccini Covid: la campagna entra nel vivo, in Calabria somministrate 279 dosi

È entrata nel vivo la campagna vaccinale contro il coronavirus in Italia. Dopo il Vaccine day (QUI) e la consegna delle altre dosi (LEGGI), nel nostro paese le persone che hanno ricevuto il siero sono state 45.667. In Calabria sono state vaccinate invece in 279, si tratta in particolare di 130 donne e 141 uomini. Le dosi consegnate sono 12.955.

Al momento in Italia ne sono arrivate in tutto 479.700, 9.750 nel Vax Day del 27 dicembre e 469.950 il 30 dicembre, gi giunte in 10 aeroporti con gli aerei gialli della Dhl.

Con il primo rifornimento sono state vaccinate in totale 9.803 persone, oltre il 100% grazie alla possibilità, prevista dall’Aifa, di somministrare anche la sesta dose con un solo flacone.

Il 30 dicembre, invece, si è entrati ufficialmente nella Fase 1, quella cioè che prevede la vaccinazione di sanitari e ospiti delle Rsa, una platea di circa 2 milioni di persone.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili on line e stando al report la regione più virtuosa è il Friuli-Venezia Giulia che ha già somministrato il 16,3% delle dosi a disposizione (11.965), pari a 1.948 vaccinati.

Seguono la Provincia di Bolzano (16,2%, 971 vaccinati su 5.995 dosi) e il Lazio (15,7%, 7.179 vaccinati su 45.805 dosi). Più in ritardo la Sardegna che, delle 12.855 dosi a disposizione, ne ha somministrate appena 212 (l'1,6%). È il Lazio, infine, la regione dove sono state vaccinate più persone, cioè 7.179.