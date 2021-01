Cutro, tagliate gomme dell’auto dei carabinieri impegnati in un controllo in un locale

Gli pneumatici dell’auto di una pattuglia dei carabinieri di Cutro sono stati tagliati. È successo in piazzetta Rino Gaetano dove i militari, a seguito di una segnalazione su un possibile assembramento in un locale, stavano eseguendo un controllo.

Dopo la veirifca i carabinieri hanno perà trovato la sorpresa e hanno dovuto chiamare il carro attrezzi per far portare via l’auto. Sono state avviate le indagini per individuare i responsabili dell’episodio.

Rammarico è stato espresso sia dal commissario che guida il comune di Cutro, Domenico Mannino, che anche dall’Arma. Dal canto suo Mannino ha annunciato una visita per esprimere, personalmente, la sua solidarietà.