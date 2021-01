Tentano furto in un supermercato a Corigliano, arrestati

Tentato furto aggravato, danneggiamento, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Sono le accuse mosse a due uomini, un 28enne e un 32enne, arrestati dai carabinieri di Cosenza.

I due, a seguito di una segnalazione, sono stati sorpresi in contrada Boscarello di Corigliano mentre stavano tentando di forzare la saracinesca di un supermercato.

Una volta fermati hanno opposto resistenza all’arresto, anche perché ubriachi. Per questo sono intervenute altre pattuglie per bloccare i due uomini, di cui uno da poco scarcerato dal carcere di Nuoro. Alcuni dei militari hanno anche dovuto far ricorso alle cure dei sanitari.