Regionali, Spirlì conferma il rinvio delle elezioni

"Quello che è sicuro è che non voteremo il 14 febbraio". Lo ha annunciato in una diretta facebook Nino Spirlì, dopo giorni di polemiche e attacchi relativi proprio alla data del voto in Calabria.

"Nessun calabrese vedrà messa a rischio la propria salute, ne il suo diritto al voto" afferma il presidente facente funzione. "Le cose sono cambiate dal momento in cui ho fatto il decreto e adesso l'indice Rt è di nuovo cresciuto. Il governo non ha voluto decidere e allora lo faremo noi".

Ignota, per il momento, la nuova data per la votazione, che potrebbe svolgersi in un periodo compreso tra il 28 marzo ed il 18 aprile.