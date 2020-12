Covid. Il bollettino. Stabile aumento dei contagi (+409), 4 vittime

Stabile aumento dei contagi anche sul finire questo 2020, con un bollettino regionale che registra 402 nuovi positivi rispetto a ieri e, purtroppo, altre 4 vittime. I dati complessivi di questo anno drammatico saranno disponibili domani, con la pubblicazione del bollettino riferito al 31 dicembre. Ad ogni modo, ad oggi si registrano 23.920 casi totali in Calabria dall'inizio della pandemia, che ha avuto un maggiore impatto in termini di contagi durante la seconda ondata.



Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria (+164), seguita dalla provincia di Cosenza (+141), di Catanzaro (+51), di Vibo Valentia (+42) e di Crotone (+4). Sfondata la soglia di 440.666 tamponi eseguiti su 422.056 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 8.974 (+164) e così distribuiti: casi attivi 1.855 (84 in reparto; 10 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 4 in terapia intensiva; 1.757 in isolamento domiciliare); 7.119 i casi chiusi (6.994 guariti, 125 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 7.205 (+141): casi attivi 4.247 (59 in reparto; 9 in reparto al presidio di Rossano, 5 a Cetraro e 5 ad Acri; 8 ricoveri all’ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 4.152 in isolamento domiciliare); 2.955 i casi chiusi (2.754 guariti, 201 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 3.358 (+51): casi attivi 1.443 (34 in reparto; 5 in terapia intensiva; 1.404 in isolamento domiciliare); 1.918 i casi chiusi (1.838 guariti, 80 deceduti).

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 1.826 (+42) casi attivi 742 (8 ricoverati, 734 in isolamento domiciliare); 1.084 i casi chiusi (1.054 guariti, 30 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.193 (+4) i casi attivi sono 375 (21 in reparto; 354 in isolamento domiciliare); 1.823 i casi chiusi (1.787 guariti, 36 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 155 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi. Sono invece 109 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.