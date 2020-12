Emergenza alluvione a Crotone, raccolti 60mila euro

Sono 60mila euro i fondi raccolti dall’amministrazione comunale di Crotone, in collaborazione con “Il Crotonese”, per l’emergenza alluvione che ha colpito il territorio dopo i fenomeni del 21 e 22 novembre.

È luca Bossi, l’assessore alle attività produttive a darne notizia, spiegando come verranno distribuiti i contributi. “Abbiamo aspettato questo periodo natalizio (la raccolta fondi si concluderà con l’Epifania) anche perché abbiamo pensato che in questi giorni il sentimento di solidarietà, che si è fortemente avvertito nelle scorse settimane, fosse ancor di più sentito. Le somme saranno destinate alle realtà produttive che operano nella zona della città più coinvolte dall’alluvione e ciascun operatore riceverà un contributo proporzionato a quanto dovuto per la Tari per l’anno di imposta 2020”, ha detto Bossi.

“Abbiamo condiviso la destinazione del contributo con le associazioni di categoria e la stessa Camera di Commercio ci aiuterà a redigere opportuno elenco. Nei prossimi giorni, dopo l’Epifania pubblicheremo l’avviso con i moduli di richiesta”, ha concluso l’assessore.

Il primo cittadino, Vincenzo Voce, ha invece voluto ringraziare coloro che hanno “aderito a questa campagna. Abbiamo avuto gesti di solidarietà che ci hanno commosso pervenute da tutta Italia. Anche un piccolissimo contributo è stato offerto con il cuore. Questo è l’aspetto più rilevante”.