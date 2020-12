Controlli a Crotone, scattano denunce e sequestri

Ancora controlli a Crotone dove, gli agenti della Questura sono stati impegnati in diverse attività. Personale delle volanti ha denunciato un 18enne per resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovante, alla guida di una moto, sulla 106, non si sarebbe infatti fermato all’alt intimato dagli agenti e quindi iniziato la fuga: al termine dell’inseguimento è stato fermato e denunciato.

Gli agenti della Divisione Anticrimine hanno eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone, a carico di B.M.O., un 29enne nato a Frosinone. L’uomo è stato rintracciato in una comunità terapeutica di Caccuri dove era sottoposto ai domiciliari e, ultimati gli adempimenti di rito, su disposizione del pm di turno presso il Tribunale di Crotone, è stato portato in carcere.

Personale della Divisione P.A.S.I. - Squadra Amministrativa, con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, a seguito di controlli effettuati nel capoluogo, ha denunciato tre persone e sequestrato penalmente circa 120 kg di materiali esplodenti tutti facenti parte di 5 separati sequestri, di cui tre a carico di persone ritenute responsabili di vari illeciti connessi alla vendita o alla detenzione degli stessi materiali e due a carico di ignoti.

Nel corso di un controllo in un negozio, gli agenti hanno trovato 10 chilogrammi di materiale esplodente illegale. Hanno quindi proceduto al sequestro e alla denuncia del titolare. Tuttavia nell’area prospiciente al negozio, i poliziotti hanno trovato - all’interno di un contiguo locale di aereazione non funzionante – degli altri botti e per un totale di 100 chili.

Il tutto è stato messo sotto sequestro e gli agenti hanno denunciato ignoti per fabbricazione, deposito e vendita di materiale esplodente.

Nel corso di un controllo amministrativo in un’attività itinerante per la vendita di artifici pirotecnici, gli agenti hanno scoperto 2,3 chili di materiale senza etichettatura e per questo lo hanno sequestrato.

A seguito di una perlustrazione dell’area sterrata adiacente all’attività gli agenti hanno poi trovato sei bombe carta senza marchio CE ed etichettatura e 57 artefici pirotecnici, complessivamente 7.231 chili; tutto sequestrato penalmente a carico di ignoti.

Alla vista degli operatori che procedevano ai controlli, due giovani a bordo di un’autovettura hanno abbandonato il posto.

I poliziotti, insospettiti dalla manovra, hanno quindi fermato e indentificato i due. A seguito di una perquisizione hanno trovato nell’abitacolo della vettura una bomba carta artigianale senza etichettatura e denominazione e nell’abitacolo dell’autovettura, 12 artefici pirotecnici, di cui è vietata la vendita. Il materiale è stato sequestrato e hanno denunciato un uomo per ricettazione.