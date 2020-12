Cosenza, si fa consegnare 900 euro dietro minaccia. Arrestato presunto rapinatore

È ritenuto responsabile del reato di rapina, N.S., 20enne già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da un provvedimento di cautelare eseguito dagli agenti della Polizia di Cosenza ed emesso dal gip del Tribunale ordinario su richiesta della Procura della Repubblica, diretta da Mario Spagnuolo.

Gli investigatori della IV sezione “reati contro il patrimonio e la P.A.” della Squadra Mobile della Questura bruzia, a seguito delle indagini, hanno individuato uno dei presunti autori di una rapina avvenuta lo scorso 4 dicembre ai danni di un negozio del capoluogo.

Secondo gli investigatori, quella sera, il 20enne insieme ad un complice, si sarebbe introdotto nel negozio dove, lasciando intendere di essere in possesso di un’arma, avrebbe intimato ad un dipendente di aprire la cassa per poi impossessarsi di circa 900 euro in contanti. I due sono poi scappati.

Gli agenti della Mobile, dopo aver visionato le immagini di tutti i sistemi di video sorveglianza presenti nella zona, hanno acquisito tutte le notizie utili per la ricostruzione dell’accaduto e hanno quindi avviato le indagini che hanno consentito di identificare uno dei due presunti rapinatori.

La Procura ha quindi richiesto e ottenuto dal gip il provvedimento cautelare restrittivo a carico del 20enne che, dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere di Cosenza. Sono in corso altri accertamenti per individuare il complice del giovane.