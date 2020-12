Mormanno, gli auguri di “Buon anno” del sindaco Regina

È partito dagli auguri per il 2021 per poi tracciare il bilancio delle attività svolte nel 2020, Giuseppe Regina, sindaco di Mormanno.

“Lasciamo un 2020 segnato da una emergenza sanitaria senza precedenti - scrive il primo cittadino - che sta mettendo a dura prova il sistema economico e produttivo oltre che sociale. Un 2020 di incertezza, di paura e difficoltà che ha messo a nudo tutte le criticità della nostra Calabria, a partire dal diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione. Gli ultimi dati Istat ci offrono la fotografia di una terra spoglia di tanti servizi, con un calo demografico importante e la partenza di tanti nostri giovani verso altre realtà. Non ci sono punti di riferimento, noi sindaci ed Amministratori locali siamo gli unici che provano a dare risposte concrete alle comunità locali e che si misurano quotidianamente con questi grandi o piccoli problemi”.

Ricorda quindi l'istituzione della Task force “che non smetteremo mai di ringraziare per aver messo a disposizione le loro professionalità” per contrastare l'avanzata del virus tra la popolazione è stato uno di quei punti di eccellenza. Ma per l'emergenza Covid il Comune ha raccolto e distribuito ben 60mila euro in beni alimentari e 160.000€ stanziati sul piano Riparti Mormanno oltre alle tante donazioni pervenute da singoli ed associazioni.

Sul tema della sanità, l'amministrazione comunale è stata in prima fila insieme ad altri 18 sindaci del cosentino per chiedere la riapertura degli ospedali esistenti e già pronti all'uso per il quale ancora si attende risposte, così come il sindaco Regina ha partecipato alla manifestazione dei primi cittadini calabresi a Roma per chiedere una sanità regionale efficiente. Senza dimenticare il lavoro di potenziamento e sostegno per l'ospedale di Mormanno.

Importanti passi sono stati fatti poi sul piano ambientale con l'aumento della percentuale di differenziata prodotta, l'adesione all'associazione nazionale dell'amianto. In questo settore sono stati raccolti evidenti finanziamenti che serviranno a mitigare il rischio idrogeologico in località Costa, Malinieri e Sodoli, la riqualificazione ambientale dell’ex discarica in località Ombrece, oltre ai fondi del Piano di Sviluppo Rurale che aiuteranno a programmare una ripartenza anche in questo settore. Cultura, servizio civile, innovazione sono stati altri punti importanti che hanno visto l'azione sinergica dell'amministrazione per aggiungere servizi a quelli consolidati e già esistenti. Da sottolineare anche il 40° del gruppo Folk Miromagnum una tappa importante per una realtà altrettanto importante perché promotori della nostra storia, della nostra cultura e delle nostre tradizioni che cercheremo sempre più di accompagnare e sostenere.

Novità anche nel settore delle infrastrutture con il completamento e la consegna lavori sulla struttura che ospita il Centro Sociale Don Francesco Leone ( 50.000,00€), la fase finale dell'intervento di efficientamento energetico area perilacuale con la realizzazione di colonnina elettrica per la mobilità sostenibile (altri 50.000€), la conclusione dei lavori per la ciclovia dei parchi che hanno permesso il ripristino del manto stradale e messa in sicurezza della viabilità comunale e provinciale con la successiva rimozione dei divieti presenti. Notevole anche il finanziamento di 100mila euro ottenuto sul bando sport che ci permetterà di creare un polo unico sportivo attorno al Palazzetto dello Sport ampliando l’offerta delle attività previste non solo per la nostra comunità ma per tutto il territorio.

L'amministrazione ha poi puntato sulla progettazione partecipata con Cantiere Mormanno che ha permesso di recepire proposte costruttive ed innovative che riguardano il rifacimento e messa in sicurezza della pavimentazione lungo il corso principale; un progetto interessante per la riqualificazione del Faro; la rete idrica, i parcheggi. Avviata anche la riforma del personale con la stabilizzazione degli ex Lsu/Lpu che proprio in queste ore si è completata andando a chiudere una vicenda ventennale di precariato. Ad inizio anno entrerà in servizio anche la nuova segreteria e si completerà la riorganizzazione di aree e servizi.

Nel settore del turismo il nuovo finanziamento di 110mila euro per l'agosto Mormannese, posticipato al 2021 per le ragione del Covid, permetterà di consolidare Mormanno come attrattore turistico e culturale, unitamente all'adesione del consorzio Borghi Mediterranei che rappresenta una rete di comuni e professionisti del settore che lavorano quotidianamente per promuovere il nostro territorio.

Nel piano riparti Mormanno grande attenzione ai tributi così come importante è stata la soddisfazione nel 2020 per il piano di tasse comunali che non ha visto aumenti. Il nuovo anno sarà dunque un momento per mettere in piedi importanti capacità di prospettiva che insieme consentiranno alla municipalità del Pollino di guardare al futuro con grande slancio e speranza