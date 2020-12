Emergenza rifiuti a Crotone, al via operazioni di raccolta straordinaria

Stop ai rifiuti in strada a Crotone. Il sindaco Vincenzo Voce, ha incontrato il presidente di Akrea, il gestore del polo tecnologico di Ponticelli, l’amministratore di Sovreco e il rappresentante della società Salvaguardia ambientale, per predisporre un piano straordinario di raccolta rifiuti. Già da ieri i mezzi stanno raccogliendo la spazzatura che si era accumulata per l’impossibilità di conferire negli impianti di trattamento e le discariche.

Un’operazione che, come reso noto dall’ufficio stampa del Comune di Crotone, è stata “possibile solo ora grazie alla possibilità, per la giornata di oggi 31, nonché per le giornate di sabato 2 e domenica 3 di conferire maggiori quantità presso l’impianto di trattamento, nonché grazie all’impiego di mezzi straordinari da parte della società Salvaguardia ambientale”.

Sovreco ha comunicato che dall’8 gennaio sarà in condizione di riaprire la discarica di Columbra, chiusa per lavori di manutenzione straordinaria a seguito degli eventi alluvionali, in modo da garantire la continuità nell’attività di smaltimento degli scarti di lavorazione, oggi garantita in maniera non totalmente adeguata grazie a provvedimenti regionali che hanno consentito, solo per pochi giorni ancora, l’utilizzo delle discariche di San Giovanni in Fiore e Lamezia Terme.