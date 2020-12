Confapi Turismo, Giovanni Giordano è il nuovo presidente

“È necessario fare associazionismo in un momento drammatico come questo. Il turismo è un settore complesso e trainante dell’economia italiana. Il sistema Confapi è l’unico sbocco possibile per tutta la filiera. Sarà la squadra a permettere al singolo di vincere. Per andare avanti abbiamo bisogno delle istituzioni”. Sono queste le prime dichiarazioni di Giovanni Giordano, eletto presidente di Confapi Turismo nel corso dell’assemblea tenutasi nel pomeriggio.

La conferenza ha preso il via con l’intervento di Francesco Napoli, vicepresidente nazionale e presidente di Confapi Calabria, che ha ribadito le difficoltà di questo 2020 ma anche l’importanza del turismo e del “fare squadra”.