Covid. Il bollettino. Tornano a salire i contagi, 449 nelle ultime 24 ore

Continuano ad aumentare i nuovi positivi al coronavirus nella Regione. Dopo diverse settimane di relativo calo dei contagi, nelle ultime 24 ore si registra una nuova impennata con 449 nuovi positivi e 4 vittime.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Vibo Valentia (+171), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+127), di Cosenza (+91), di Catanzaro (+55) e di Crotone (+5). Eseguiti 437.520 tamponi su 419.041 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 1.784 (+171) casi attivi 708 (8 ricoverati, 700 in isolamento domiciliare); 1.076 i casi chiusi (1.048 guariti, 28 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 8.810 (+127) e così distribuiti: casi attivi 1.723 (96 in reparto; 10 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 4 in terapia intensiva; 1.613 in isolamento domiciliare); 7.087 i casi chiusi (6.964 guariti, 123 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 7.064 (+91): casi attivi 4.315 (60 in reparto; 9 in reparto al presidio di Rossano, 6 a Cetraro e 6 ad Acri; 8 ricoveri all’ospedale da campo; 7 in terapia intensiva, 4.219 in isolamento domiciliare); 2.784 i casi chiusi (2.547 guariti, 201 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 3.307 (+55): casi attivi 1.453 (32 in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.415 in isolamento domiciliare); 1.855 i casi chiusi (1.775 guariti, 80 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.189 (+5) i casi attivi sono 377 (22 in reparto; 355 in isolamento domiciliare); 1.817 i casi chiusi (1.781 guariti, 36 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 155 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi. Sono invece 168 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.