CalabriaSue, l’ordine degli ingegneri di Catanzaro ha diffidato la Regione

La Regione Calabria è stata diffidata dall’Ordine degli Ingegneri di Catanzaro a risolvere i problemi legati alla piattaforma CalabriaSue, così come annunciato qualche settimana fa in occasione dello sciopero dei professionisti.

“Ad oggi, nonostante gli incontri in cui l’Ordine ha formulato proposte e suggerimenti operativi per superare le criticità e nonostante le relative rassicurazioni ricevute dall’Ente regionale, tutto è fermo alla grave e anomala situazione di stasi che porta non solo all’assoluta inefficienza del settore, quanto alla preoccupante interruzione di pubblico servizio” si legge nella diffida scritta da Gerlando Cuffaro, presidente dell’ordine provinciale, e protocollata dall’avvocato Alfredo Gualtieri, a seguito di una apposita delibera di consiglio.

Adesso la Regione avrà 20 giorni di tempo per risanare le problematiche della piattaforma, altrimenti l’Ordine si riserverà di procedere per vie legali per “far luce sulle palesi responsabilità” e per le pratiche risarcitorie.