Sanità, si dimette la sub commissaria Maria Crocco

Ha rassegnato le sue dimissioni nella giornata di ieri Maria Crocco, sub commissario alla sanità calabrese. Nominata dal Governo nel luglio del 2019 come “spalla” dell’ex commissario Saverio Cotticelli, è divenuta una figura nota a seguito del servizio televisivo della trasmissione Titolo V, andato in onda su Rai Tre, che mise in luce la disorganizzazione del sistema sanitario regionale.

Galeotta fu quell’intervista? Ufficialmente le dimissioni sarebbero giunte per non meglio specificati “motivi familiari”, ma potrebbe trattarsi anche di un primo effetto dell’approvazione del nuovo Decreto Calabria, che prevede tra l’altro l’individuazione di nuovi sub commissari.

Attualmente, alla guida della sanità regionale c’è solo Guido Longo, che dovrà individuare una rosa di nomi da sottoporre alla Regione ed al Governo.