Crotone, tenta di rubare gli incassi della bocciofila: arrestato

Un giovane ventisettenne del posto sarebbe stato individuato dagli agenti della Questura di Crotone mentre tentava di fuggire dopo un furto. Questi, impegnati in una serie di pattugliamenti volti a verificare il rispetto delle norme anti contagio, hanno notato dei movimenti sospetti nella bocciofila del porto, in Via molo porto vecchio.

Nell’accertarsi della situazione, i poliziotti avrebbero visto uscire un ragazzo dalla finestra con un in mano una cassettina. Il giovane alla vista della volante avrebbe cercato di fuggire, ma sarebbe stato raggiunto in poco tempo grazie all’aiuto di un’altra volante.

La cassettina, recuperata e restituita al rappresentante del circolo, conteneva in totale 174 euro e 66 centesimi. Il ragazzo è stato tratto in arresto per furto aggravato.