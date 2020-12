Isola Capo Rizzuto, seduto al bar armato di pistola: arrestato

Era tranquillamente seduto al divanetto di un bar in Isola Capo Rizzuto, ed aveva con se alcuni proiettili ed una pistola. Lo hanno scoperto gli agenti della Questura di Crotone, impegnati in una serie di pattugliamenti e controlli presso gli esercizi commerciali al fine di verificare il pieno rispetto delle norme anti contagio.

L’uomo, un trentottenne del posto già noto alle forze dell’ordine in quanto elemento di spicco appartenente alla criminalità organizzata, è stato trovato all’interno di un bar, ed è stato avvicinato per un controllo. Portava con se un proiettile con la dicitura “1980” sul fondo, e nella sua autovettura, parcheggiata fuori il locale, sono stati rinvenuti 7 proiettili con la dicitura “Gfl” ed una pistola Beretta 950 nascosta nel vano fusibili al di sotto del volante.

Il tutto è stato sequestrato, mentre l’uomo, A.S., è stato arrestato per porto e detenzione in luogo pubblico di arma clandestina, munizionamento da guerra e ricettazione.