Partecipate, la Provincia di Catanzaro mantiene le quote

La Provincia di Catanzaro manterrà le proprie quote di possesso nelle partecipate. Lo ha deliberato il consiglio provinciale, che ha preso atto di non essere in condizione economica-finanziaria per aumentare il capitale sociale, ma di riuscire a mantenere tutte le quote per il prossimo anno.

Mantenute dunque le partecipazioni dirette ed indirette che riguardano Lamezia Europa Spa, Società Aeroportuale Calabrese S.a.Cal Spa, Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive Corap Spa, A.e.e.c. Energy Scarl e Catanzaro 2000 Scpa.

Nel corso della seduta si è discusso anche di una possibile agevolazione economica erogata dalla Provincia a seguito della pandemia, nonché del sostegno alle attività sportive ed alle società dilettantistiche.