Auto in fiamme a San Giovanni in Fiore: i Vigili del Fuoco domano il rogo

Fine giornata intenso quello di ieri per i Vigili del Fuoco di San Giovanni in Fiore. Intorno a mezzanotte gli uomini in servizio al Distaccamento cosentino, guidati dal capo squadra esperto Saverio Spadafora, sono intervenuti su via Gramsci, in pieno centro abitato di San Giovanni in Fiore, per un incendio di un'autovettura. I pompieri sono giunti in pochissimi minuti dalla chiamata al numero di emergenza nazionale 115.

L'auto pare sia andata in fiamme per cause accidentali, illesi gli occupanti. Limitati i danni grazie al pronto intervento dei VVF. Soltanto poche ore prima i pompieri del distaccamento silano erano stati impegnati su un delicato intervento in località Trepidò, dove un'auto con quattro persone a bordo, era sbandata finendo contro un albero.(QUI)