Auto si schianta contro albero a Trepidò: due illesi e due feriti

Un piccola utilitaria è uscita di strada nella sella serata di ieri in località Trepidò, del comune di Cotronei, ed è andata a schiantarsi contro un grosso albero di pino presente a bordo strada. A bordo del veicolo quattro persone, le quali sono state subito soccorse.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Cotronei, un’ambulanza del 118 del P.O. di San Giovanni in Fiore e i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Giovanni in Fiore, che a sirene spiegate sono usciti dalla caserma di Viale della Repubblica e in brevissimo tempo hanno raggiunto il luogo dell’incidente nonostante il tortuoso percorso della SP210.

I pompieri guidati dal Capo squadra esperto Saverio Spadafora hanno lavorato per estrarre uno degli occupanti, da quanto appreso, solo due avrebbero riportato dei traumi fortunatamente non gravi mentre gli altri due sarebbero illesi.

Sulle cause del sinistro sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti.