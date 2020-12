Fuga di gas in un’abitazione di Gioia Tauro: salvata un’anziana

Un’anziana di 86 anni, rimasta in trappola nella sua abitazione a causa di una fuga di gas, è stata salvata dai Carabinieri a Gioia Tauro.

I FATTI

I carabinieri, allertati all’utenza 112 da parte di un privato cittadino, si sono recati sul posto, dove, nell’immediatezza hanno riscontrato che presso i locali dell’abitazione interessata, vi era stata un’ingente dispersione di esalazioni tossiche, provocati dal malfunzionamento di una stufa.

Nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, gli operanti si sono subito preoccupati delle condizioni di salute dell’anziana, che alternando momenti di lucidità a stati confusionali, non era stata in grado di aprire il portone d’ingresso o di spalancare gli infissi, per permettere loro di accedere all’interno dell’appartamento.

A seguito di vari tentativi di introdursi nei locali, infine i militari hanno deciso di rompere il vetro della finestra dell’abitazione per consentire il ricircolo dell’aria, e successivamente dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno tratto in salvo la signora.

La donna, fortunatamente in buone condizioni di salute, è stata affidata dai militari alle cure personale del 118. Sul posto anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Polistena che hanno messo in sicurezza l'abitazione.