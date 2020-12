Elezioni regionali, il Cts chiede il rinvio. Lega e FdI insistono per febbraio

Potrebbe saltare la data delle elezioni regionali in Calabria. Dopo una riunione con il comitato tecnico scientifico la data scelta per chiamare alle urne i calabresi potrebbe slittare. Un’ipotesi che era stata “abbracciata” anche dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, che nella giornata dell’intitolazione della cittadella regionale a Jole Santelli aveva fatto intendere che la data potrebbe non essere quella scelta.

Il rinvio, stando a quanto trapelato dalla riunione, è la scelta da seguire, anche in relazione alla situazione epidemiologica, a causa della quale potrebbe non essere opportuno avviare la campagna elettorale.

Il tema è stato affrontato a margine del Consiglio regionale, da qui si spiegherebbe il ritardo di 5 ore per fare iniziare i lavori dell’assise.

Nel frattempo nelle ultime ore tanto la Lega, quanto Fratelli d’Italia hanno annunciato la volontà di votare a febbraio, una tesi che invece ha trovato il parere contrario del centro sinistra che spinge invece sullo slittamento della data.

Tuttavia, la macchina organizzativa è già in moto, dato che entro il 31 dicembre i Comuni calabresi dovranno affiggere i manifesti che danno l’avvio alla campagna elettorale.