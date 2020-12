Trasporti, al via piano regionale: 600 nuovi autobus per 140 milioni

Domenica Catalfamo

Un piano di rinnovo da 140 milioni di euro per 600 nuovi autobus, 35 milioni per i servizi erogati da Trenitalia, 30 milioni per i servizi erogati da Ferrovie della Calabria sulle ferrovie, 100 milioni per i servizi erogati dalle società consortili. Sono questi alcuni dei numeri relativi al 2020, numeri che “dimostrano una reale inversione di tendenza nella gestione del Trasporto pubblico locale in Calabria”, ha detto l’assessora ai trasporti, Domenica Catalfamo.

“Utilizzando tutti i fondi ministeriali a disposizione – afferma l’assessore alle Infrastrutture Domenica Catalfamo –, è stato possibile programmare i servizi nell'ottica di un rinnovo del parco autobus con un piano di grande rilevanza economica. Nel contempo – prosegue Catalfamo –, nonostante le significative carenze di organico, il settore regionale competente ha profuso ogni possibile sforzo per garantire i corrispettivi previsti dai contratti sottoscritti con precisione e puntualità. Con ulteriore impegno, si è provveduto infatti a istruire tutte le procedure sospese da anni, come il riconoscimento dei saldi dei servizi erogati dal 2013 a oggi».

“Sono quattro – spiega ancora Catalfamo – i nuovi treni Pop per il trasporto regionale consegnati nel 2020 da Trenitalia alla Regione Calabria, nel pieno rispetto della tempistica indicata nel Contratto di servizio, della durata di 15 anni, firmato nel 2019. Durante l’estate 2020, di concerto con la Regione, nell’ambito dell’iniziativa “Notti sicure”, sono stati attivati 14 nuovi collegamenti notturni per raggiungere le più rinomate località turistiche della costa tirrenica della Calabria, con collegamenti da Reggio Calabria a Rosarno, da Lamezia a Rosarno e da Lamezia a Praia. Inoltre, sempre per il periodo estivo, sono state attivate quattro corse in più, la domenica, per raggiungere da Reggio Calabria la costa ionica, con collegamenti da Reggio Calabria a Melito Porto Salvo”.

“Inoltre – dichiara inoltre Catalfamo –, si è riusciti a garantire la continuità del servizio Frecciargento da Sibari a Bolzano per tutto l'anno 2021, confermando un importante servizio strategico per l’intera area del versante ionico che ne era assolutamente sprovvista. Alla luce dell'inquadramento complessivo delle attività svolte sul Tpl, si è registrata una vera e propria inversione di marcia che ha consentito di dare risposte concrete rispetto al passato, alle attività contingenti e anche alla programmazione”.

“Infine – prosegue l’assessore –, non è assolutamente marginale il ruolo che ha recentemente svolto la Regione nell'ambito dei piani dei servizi aggiuntivi in vista dell'apertura delle attività scolastiche il cui coordinamento, com’è noto, è stato affidato alle Prefetture dall’ultimo Dpcm. Gli uffici della Regione hanno tempestivamente attivato efficaci forme collaborative con le Prefetture, gli Uffici scolastici e le società consortili, garantendo in brevissimo tempo la condivisione di un protocollo d'intesa e di un piano immediatamente esecutivo”.