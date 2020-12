Por 14/20, online il nuovo portale “Racconti di Calabria”

È online il nuovo portale della Regione Calabria che servirà per diffondere i risultati del Programma operativo regionale e raccontare i progetti e le buone pratiche. All’indirizzo www.raccontidicalabria.regione.calabria.it, si potrà raggiungere il portale tematico “Racconti di Calabria” realizzato nell’ambito dell’attuazione della Strategia di comunicazione del Por Fesr Fse 14/20.

Grazie al progetto “Racconti di Calabria”, la Regione è stata selezionata tra oltre 600 candidature per diventare uno dei 12 exhibitors in tema di coinvolgimento civico nella politica di coesione alla Eu Region Week 2020, dedicando uno specifico seminario tecnico all’interno del programma della principale vetrina delle autorità regionali e locali organizzata a livello europeo.

Trasparenza del dato ed efficacia dello storytelling sono i punti di forza dell’area web, implementata all’interno di Calabria Europa, che consente una consultazione semplificata e dinamica dei dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario degli interventi realizzati con il Por Calabria.

Sarà possibile accedere al variegato patrimonio di informazioni, ancorato ai dati e alle risorse delle azioni e ai progetti finanziati la cui fonte primaria è costituita dal Siurp (Sistema informativo unitario regionale per la programmazione), interrogando gli interventi per settore e per area geografica di realizzazione.

Racconti di Calabria è strutturato, al tempo stesso, per veicolare la descrizione dei progetti mediante l’uso di mappe interattive e di un set variegato di materiale multimediale (documenti fotografici e video) per un utilizzo mirato e diretto sui social network.

Tutti i contenuti sono declinati anche in lingua inglese e sono caratterizzati dal tratto della narrazione positiva delle cose fatte e dei buoni esempi: un format, questo, che si propone come valido strumento per restituire visibilità ai singoli progetti e ai beneficiari, e per favorire il monitoraggio civico e il controllo sociale da parte della comunità calabrese.

SPIRLÌ: “PREZIOSA OCCASIONE PER USCIRE DALL’ISOLAMENTO”

“Il portale “Racconti di Calabria” – dichiara il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì – risponde alla volontà di accendere i riflettori sulle esperienze virtuose che la nostra regione è capace di esprimere, poiché costituisce una porta di accesso alle testimonianze dei destinatari delle risorse mobilitate dalla programmazione dei fondi europei nel territorio. Si tratta di un servizio che vogliamo offrire ai calabresi, che disporranno così di un ulteriore strumento di controllo sulle scelte messe in campo a garanzia dell’efficacia delle azioni stesse. Una preziosa occasione per uscire da un isolamento che, spesso, si consuma sul piano mediatico e per dare centralità alla Calabria e alle idee dei suoi cittadini”.

NICOLAI: “ECCO IL VERO VOLTO DEL POR”

”Racconti di Calabria” – spiega l’Autorità di gestione del Por, Maurizio Nicolai – vuole rappresentare uno spazio in cui mettere in evidenza l’efficacia delle politiche di coesione e per far conoscere il vero volto del Programma operativo e di tutte quelle persone e idee che fanno crescere la Calabria. Il racconto di quanto è stato realizzato restituisce ai visitatori del portale la misura e la qualità degli interventi e consente alla Regione Calabria di ritagliarsi il ruolo di laboratorio di buone prassi in tema di trasparenza, comunicazione e partecipazione”.