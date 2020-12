Covid, oggi 163 nuovi casi. I decessi sono 8

Sono 163 i nuovi casi positivi registrati oggi nel bollettino della Protezione civile in Calabria. Frenata ai contagi nella nostra regione, dove ieri i casi erano stati 212. (QUI)

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 53; Catanzaro 28; Crotone 6; Vibo Valentia 47; Reggio Calabria 28; Altra Regione o Stato estero 1.

Salgono ancora i decessi, in 24 ore le persone decedute per o con il coronavirus sono state 8, ma da febbraio il computo è di 464.

Dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il Sars-coV-2 sono state 23.069. Attualmente le persone ricoverate sono 257 (-3), mentre i pazienti più gravi curati nelle terapie intensive calabresi sono 16 (+2). Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 8.262 (-165), mentre le persone guarite sono 14.070 (+321).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, dove dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus sono state 8.683, in 24 ore sono stati registrati 28 nuovi casi. Attualmente i casi attivi sono 1.705, di cui 92 persone ricoverate nell’ospedale di Reggio, 10 nel presidio di Gioia Tauro (-6); 4 in terapia intensiva; 1.599 in isolamento domiciliare(-97). I casi chiusi sono 6.978, di cui 6.858 persone guarite (+124) e , 120 decessi (+7).

Nel cosentino, dove sono stati registrati 53 nuovi casi, da febbraio il computo totale è 6.973. Attualmente i casi attivi sono 4.306, di cui 58 persone ricoverate in reparto nell’ospedale di Cosenza, 9 nel presidio di Rossano e 6 nella struttura di Cetraro, 9 nel presidio di Acri, 7 nell’ospedale da campo (+1); 6 in terapia intensiva (+1); 4.211 in isolamento domiciliare (-77). I casi chiusi sono 2667, di cui 2.466 persone guarite (+128) e 201 decessi (+1).

Nel catanzarese, da febbraio il totale delle persone che hanno contratto il virus sono state 3.252, e in 24 ore i nuovi casi sono 28. I casi attivi sono 1.428, di cui 22 persone ricoverate in reparto nell’ospedale di Catanzaro, 7 nel presidio di Lamezia Terme, 7 al Mater Domini (+2); 6 in terapia intensiva (+1); 1.386 in isolamento domiciliare(-21). I casi chiusi sono 1.824, di cui 1.744 persone guarite (+44) e 80 decessi (+1).

Nel crotonese, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 6 nuovi casi, ma il computo totale è 2.189. Attualmente i casi attivi sono 391, di cui 24 persone ricoverate e 367 persone in isolamento domiciliare (-16). I casi chiusi sono 1.798 di cui 1.762 persone guarite (+22) e 36 decessi.

Nel vibonese, sono 1.613 le persone che hanno contratto il virus da febbraio, ma nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 47. Attualmente i casi attivi sono 550, di cui 6 persone ricoverate e 544 in isolamento domiciliare (+45). I casi chiusi sono 1.063, di cui 1.036 persone guarite (+2) e 27 decessi.

Per quanto riguarda i dati relativi ai contagi di persone provenienti da altra regione o stato estero, i casi attivi sono 155 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 204 e sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 193.

I DATI REGIONE PER REGIONE

Sono 11.212 i nuovi casi positivi in tutta Italia, da febbraio le persone che hanno contratto il virus sono state 2.067.487. I decessi, che hanno raggiunto quota 73.029, sono stati 659. Le persone guarite sono 17.044, per un totale di 1.425.730 persone. In isolamento domiciliare si trovano invece 542.517 persone.

I tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati 128.740, ovvero 60.059 in più rispetto a ieri.

La pressione sul sistema sanitario è in calo, perché i pazienti ricoverati nei reparti Covid sono23.662 (-270), ma sono aumentati i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva (+256).

I CASI REGIONE PER REGIONE

Balzo ancora in avanti per il Veneto, che è ancora la regione che registra più casi (+2.655), seguono poi il Lazio (+1.218), la Sicilia (+995), l’Emilia-Romagna (+894), la Lombardia (+843), il Piemonte (+840). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 473.371: +843 casi; Veneto 246.089: +2.655 casi; Piemonte 195.415: +840 casi; Campania 187.189: +625 casi; Emilia-Romagna 167.969: +894 casi; Lazio 159.951: +1.218 casi; Toscana 119.236: +271 casi; Sicilia 91.261: +995 casi; Puglia 87.833: +749 casi; Liguria 59.582: +305 casi; Friuli-Venezia Giulia 48.347: +493 casi; Marche 40.336: +508 casi; Abruzzo 34.580: +47 casi; Sardegna 30.417: +116 casi; P. A. Bolzano 29.014: +91 casi; Umbria 28.313: +161 casi; P. A. Trento 21.323: +175 casi; Basilicata 10.566: +68 casi; Valle d’Aosta 7.230: -12 casi; Molise 6.396: +7 caso.

(ultimo aggiornamento 17:55)