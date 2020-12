Lamezia, avrebbe aggredito l’ex moglie la notte di Natale: arrestato

Avrebbe aggredito l’ex moglie, ed alla vista dei Carabinieri ha cercato di aggredire anche loro. È successo nella nottata del 25 dicembre a Lamezia Terme, ed è stato possibile evitare una situazione peggiore grazie alla chiamata della vittima.

Questa, rifugiatasi in una stanza, era riuscita a scappare dall’uomo in evidente stato di alterazione, che ha comunque tentato di sfondare la porta ed irrompere nella stanza. Oltre ai militari, è dovuto intervenire anche del personale medico per trattenere la furia dell’uomo, un cinquantottenne del posto.

Dopo quei concitati momenti, l’uomo è stato trasportato in caserma ed è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. La donna invece è stata avviata ad un centro antiviolenza per ottenere sostegno.