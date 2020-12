Sanità, il Senato approva il nuovo Decreto Calabria

È un esito scontato quello che ha portato all’approvazione del nuovo Decreto Calabria al Senato, dove questa mattina era stata richiesta la fiducia all’esecutivo. 149 i voti positivi e 117 quelli contrari, che hanno di fatto trasformato in legge il decreto già approvato alla Camera.

Il provvedimento contiene una serie di misure volte al rilancio del servizio sanitario regionale, che saranno in vigore fino all’undici novembre 2022. Prorogato dunque il commissariamento della sanità, per ora in mano a Guido Longo, con possibilità di estendelo per un ulteriore anno su proposta diretta del Ministero della Salute. Sarà possibile nominare uno o più sub commissari, e sarà lo stesso commissario in carica ad effettuare le nomine, e non più il dipartimento di Tutela della Salute.

Blindate le nomine dei direttori generali, che non saranno più scelti dalla Regione. Gli eventuali nominati ancora in operatività decadranno a seguito dell’entrata in vigore del decreto. Restano invece i commissari straordinari voluti dal Governo, che potranno continuare ad esercitare i loro poteri come previsto dal precedente decreto.