Scivola in un torrente nei pressi di San Demetrio Corone: salvato

San Demetrio Corone

Voleva fare una passeggiata in campagna, ma ha perso l’equilibrio ed è caduto in un torrente, dove è rimasto intrappolato nella fitta vegetazione. È riuscito comunque a dare l’allarme tramite il proprio cellulare, ricevendo così soccorso.

La disavventura è capitata ad un ottantenne di Acri, che si era spostato poco fuori il comune con la sua auto per una passeggiata in località Macchia del Porro, ricadente in San Demetrio Corone. Per una svista o per un piede in fallo, l’uomo ha perso l’equilibrio cadendo nel vicino corso d’acqua.

Sul posto sono rapidamente giunti i Carabinieri ed il personale sanitario del 118, che hanno individuato la posizione esatta grazie alle indicazioni fornite dallo stesso. Questo è stato recuperato senza alcuna ferita o escoriazione, ma solo zuppo d’acqua ed infreddolito.

Per precauzione l’uomo è stato trasportato per accertamenti nell’ospedale di Corigliano, dove è stato dimesso poco dopo.