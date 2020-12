In casa una macelleria completamente abusiva: denunciati padre e figlio

Inusuale scoperta da parte dei Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione di Reggio Calabria, che nell’ambito di controlli volti a contrastare le frodi alimentari e sanitarie si sono trovati di fronte ad una vera e propria macelleria abusiva.

In una abitazione infatti sono stati ritrovati circa 457 chili di salumi e 115 chili di carne di suino, tutti privi di qualsiasi tracciabilità, assieme alle attrezzature necessarie per la lavorazione delle carni. Il tutto era gestito da un ventinovenne del posto, che aveva trasformato l’appartamento in una vera e propria rivendita.

Qui realizzava salumi e rivendeva i prodotti, senza però avere alcuna autorizzazione o licenza. Inoltre, in un altro locale sono stati rinvenuti 18 cardellini ingabbiati, tutti appartenenti a specie protette, cacciati dal padre del giovane, un cinquantatreenne del posto che deteneva anche numerose gabbie e reti per uccellagione.

I due soggetti sono stati denunciati e multati per 11.500 euro. Tutto il materiale, dalle gabbie ai salumi, è stato sequestrato dai militari, mentre gli uccellini sono stati rimessi in libertà.