Crotone, una vittoria che dà tanta speranza e stimoli in più

I tre punti che sono arrivati nella sfida contro una concorrente diretta per la salvezza fanno ben sperare i tifosi del Crotone, che credono nella possibilità di raggiungere la salvezza. Non sarà di sicuro facile, ma come ha detto anche coach Stroppa, la squadra ce la metterà tutta per poter arrivare a questo grandissimo obiettivo che, da queste parti, vale tanto quanto uno scudetto.

La classifica del Crotone

È chiaro che questi ultimi risultati abbiano portato qualche cambiamento alla classifica. Il Crotone ce la sta mettendo tutta per provare a risalire. I nove punti conquistati nelle prime 14 partite sono, in effetti, un po’ pochi. Eppure, c’è la sensazione che le cose possano cambiare a breve.

Prima di tutto per via del fatto che la difesa sembra aver fatto dei notevoli passi in avanti. Certo, non si può definire affidabile una retroguardia che subisce 29 gol in 14 partite, poco più di due partita. In tal senso, Stroppa e il suo staff dovranno lavorare ancora di più per cercare di limitare al massimo questo gap, che poi va a condizionare le partite.

Pochi, pochissimi anche i gol messi a segno in queste prime 14 giornate, segnale che la produzione offensiva deve necessariamente migliorare. Nonostante tutto, però, la situazione in classifica non è assolutamente compromessa, dal momento che sono solamente tre le squadre che retrocedono e lo Spezia dista solamente 2 punti. Poco più sopra troviamo il Parma a quota 12 punti, mentre anche il Cagliari, a quota 14, è comunque ancora raggiungibile.

Cosa aspetta la squadra calabrese nelle prossime partite

Nonostante comunque ci sia tutto il tempo per recuperare e la vittoria contro il Parma sia stata un’importantissima boccata d’ossigeno, è chiaro che gli uomini di Stroppa sono attesi da un tour de force che potrebbe rivelarsi particolarmente gravoso.

Infatti, il 3 gennaio dovranno sfidare l’Inter, sul campo di San Siro e si preannuncia un’impresa estremamente ardua riuscire anche solo a conquistare un punticino. Stesso discorso per l’appuntamento, poi, sul campo di casa contro la Roma, che è in programma il 6 gennaio alle ore 15. Dopo quattro giorni sarà la volta di un’altra trasferta impegnativa, dal momento che il Crotone andrà a far visita al Verona. Un avversario temibile, dato che la squadra di Juric gioca molto bene e riesce spesso a mettere in difficoltà anche avversari di rango superiore.

Poco dopo ci sarà un appuntamento fondamentale, a cui il Crotone dovrà arrivare nelle migliori condizioni possibili. Infatti, in Calabria arriverà il Benevento, con la squadra di Inzaghi che, nonostante stia facendo molto bene fino a questo momento, potrebbe ritrovarsi nelle sabbie mobili della classifica, invischiata nella lotta per non retrocedere.

Il ciclo terribile di gennaio viene completato da altre due partite in cui sarà molto importante fare punti: prima la trasferta al Franchi, con una Fiorentina che ha un andamento estremamente altalenante il 23 gennaio e, poi, esattamente una settimana più tardi, ecco che si torna in casa, questa volta contro il Genoa, per chiudere un gennaio veramente tosto sotto ogni punto di vista.