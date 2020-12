Catanzaro, maltrattamenti in famiglia: allontanato marito violento

Avrebbe picchiato, svilito ed offeso continuamente la sua ex compagna, al punto da minacciarla più volte di morte assieme al figlio minorenne. Una vicenda scabrosa che ha portato la Questura di Catanzaro ad allontanare l’uomo ed imporre il divieto di avvicinamento.

La vicenda è divenuta nota lo scorso 3 ottobre, quando la donna si è presentata al pronto soccorso per delle percosse, giudicate guaribili in sette giorni. In quel caso la donna ha sporto denuncia contro l’ex marito, raccontando le vessazioni subite ma anche le violenze e le minacce, passando per i continui pedinamenti e per le ingiurie lanciate al figlio minorenne, umiliato e insultato al punto da dover intraprendere un percorso di cura psichiatrica.

La donna, nel denunciare queste violenze, ha raccontato anche di un particolare episodio avvenuto a danno del figlio, abbandonato dal padre in balia di un pipistrello, mettendone a rischio l’incolumità.

Per tutti questi motivi, è stata notificata all’uomo, un quarantaduenne del posto, la misura cautelare che lo interdice dai luoghi frequentati dalla persona offesa.