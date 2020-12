Violazioni delle norme anti-contagio, decine di denunciati a Gioia Tauro

Intensificati i controlli da parte dei Carabinieri di Gioia Tauro, volti alla verifica dell’attuazione delle norme anti contagio ed al monitoraggio di un adeguato livello di protezione in ogni settore.

Durante il servizio i militari hanno controllato complessivamente circa 200 soggetti, riscontrando 28 violazioni per mancanza della mascherina o di distanziamento sociale, o per il mancato rispetto del divieto di assembramento.

A Rosarno una donna è stata denunciata in quanto non avrebbe rispettato gli arresti domiciliari, uscendo di casa per ritrovarsi in altro appartamento con soggetti non conviventi. Inoltre, sono stati emessi due “avvisi orali” dalla Questura di Reggio Calabria volti all’applicazione di misure di prevenzione personali, uno a carico di un soggetto di Rosarno e l’altro nei confronti di un soggetto residente a Reggio Calabria.

Complessivamente, sono state emesse sanzioni amministrative per un totale di 7.800 euro.