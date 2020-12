Cirò Marina, avrebbero compiuto tre rapine a mano armata: arrestati

Sarebbero stati individuati gli esecutori di tre eventi delittuosi consumatisi lungo le strade di Cirò Marina, tra fine ottobre ed inizio novembre scorso. Tre distinte rapine, tutte a mano armata ed a volto coperto, compiute da tre pregiudicati del posto a danno di una donna e due uomini.

Il primo episodio si è verificato lo scorso 17 ottobre, quando una donna, rientrando nel portone condominiale, è stata avvicinata da due uomini che l’hanno violentemente strattonata per farsi consegnare la borsa, contenente oggetti personali e qualche banconota.

Il secondo episodio invece si è svolto nel corso del 30 ottobre scorso, quando sempre due uomini si avvicinavano ad un rappresentante commerciale che aveva appena ritirato l’incasso di alcune attività di slot-machine. L’uomo è stato fermato mentre era alla guida della sua auto, e minacciato con un’arma a consegnare l’incasso, circa 4 mila euro in contanti.

Il terzo episodio, infine, si è svolto il 4 novembre scorso, a danno di un corriere che è stato fermato alla guida del suo mezzo e minacciato sempre con una pistola da tre uomini ha consegnato l’incasso della giornata, pari a circa 1.300 euro.

I rapinatori, identificati come un sessantunenne, un quarantaduenne ed un trentanovenne del posto, sono stati individuati grazie alle verifiche svolte dai militari ed all’ausilio delle immagini di videosorveglianza. Questi sono stati trovati in possesso di una parte della refurtiva delle vittime, e sono stati quindi arrestati per rapina in concorso aggravata dall’uso delle armi e dal travisamento del volto.