Covid, leggero balzo in avanti. In 24 ore +212 casi, 5 i decessi

Nuovo balzo per la curva dei contagi. Dopo i 179 nuovi casi di ieri (LEGGI qui) oggi, lunedì 28 dicembre, i casi positivi registrati nel bollettino della Protezione civile sono 212. Dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono state 22.906. I nuovi casi nel cosentino sono 15, così come nel territorio di Catanzaro. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 13; Catanzaro 16; Crotone 0; Vibo Valentia 94; Reggio Calabria 89.

Allo stato attuale le persone ricoverate con sintomi sono 260 (+5), e sono 14 (-4) i pazienti più gravi curati nei reparti di terapia intensiva in Calabria. Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 8.427 (+122). Sale ancora la curva dei decessi, nelle ultime 24 ore i decessi registrati in regione sono stati 5, per un totale di 456 persone decedute con o per il coronavirus. I guariti sono invece 13.749 (+84).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, dove sono stati registrati 89 nuovi casi, dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il virus sono state 8.655. Attualmente i casi attivi sono 1.808 di cui 97 ricoveri nell’ospedale di Reggio Calabria, 11 nel presidio di Gioia Tauro (+3); 4 in terapia intensiva (-1); 1.696 in isolamento domiciliare (+87). I casi chiusi sono 6.847, di cui 6.734 persone guarite e 113 decessi.

Nel cosentino, da febbraio il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus sono state 6.919, ma nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 13. Attualmente i casi attivi sono 4.381, di cui 59 ricoveri nel reparto di Cosenza, 9 nel presidio di Rossano, 5 nella struttura di Cetraro, 6 ad Acri, 9 nell’ospedale da campo (+2); 5 in terapia intensiva (-2); 4.288 in isolamento domiciliare (-59). I casi chiusi sono 2.538, di cui 2.338 guariti (+70), e 200 decessi (+4).

Nel catanzarese, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 16 nuovi casi, il totale dei contagi è 3.225. Attualmente i casi attivi sono 1.446, di cui 20 ricoveri nell’ospedale di Catanzaro, 8 nella struttura di Lamezia Terme, 6 al Mater Domini (+1); 5 in terapia intensiva (-1); 1.407 in isolamento domiciliare (+13). I casi chiusi sono 1.779, di cui 1.700 persone guarite (+2) e 79 decessi.

Nelle ultime 24 ore nel crotonese non è stato registrato alcun nuovo contagio, ma da febbraio le persone che hanno contratto il coronavirus sono state 2.183. Attualmente i casi attivi sono 407, di cui 24 persone ricoverate in reparto (-1) e 383 in isolamento domiciliare (-13). I casi chiusi sono 1.776, di cui 1.740 persone guarite (+13) e 36 decessi. Per un ricalcolo l’Asp di Crotone ha comunicato un positivo in meno.

Nel vibonese da febbraio le persone che hanno contratto il virus sono state 1.566, ma nelle ultime 24 il territorio ha registrato 94 nuovi casi. Attualmente i casi attivi sono 505, di cui 6 in reparto e 499 in isolamento domiciliare(+94). I casi chiusi sono 1.061, di cui 1.034 guariti, e 27 decessi.

Per quanto riguarda i dati relativi a persone provenienti da altra regione o stato, i casi attivi sono 154 e si trovano tutti in isolamento domiciliari. I casi chiusi sono invece 204.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 192.

ITALIA. 8.585 NUOVI CASI E 445 DECESSI

Sono 8.585 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, ma dall’inizio della pandemia il computo totale delle persone che hanno contratto il coronavirus sono state 2.056.277. Sono 445 i decessi, per un totale di 72.370 vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 1.408.686, ma nelle ultime 24 ore sono state 14.675. I tamponi effettuati e processati sono 68.681, ovvero 8.802 in più rispetto a ieri.

Aumentano i ricoveri, le persone in reparto sono in totale 23.932 (+361), e sono 2.565 (+148) i pazienti più gravi ricoverati in terapia intensiva.

I DATI REGIONE PER REGIONE

È sempre il Veneto la regione che registra più contagi (+2.782), seguono poi Lazio (+966), Emilia-Romagna (+750), Sicilia (+650) e Puglia (+645). Di seguito i dati distribuiti regione per regione: Lombardia 472.528: +573 casi; Veneto 243.434: +2.782 casi; Piemonte 194.575: +313 casi; Campania 186.564: +433 casi; Emilia-Romagna 167.077: +750 casi; Lazio 158.733: +966 casi; Toscana 118.965: +181 casi; Sicilia 90.266: +650 casi; Puglia 87.084: +645 casi; Liguria 59.277: +173 casi; Friuli-Venezia Giulia 47.854: +187 casi; Marche 39.828: +131 casi; Abruzzo 34.533: +41 casi; Sardegna 30.301: +156 casi; P. A. Bolzano 28.923: +120 casi; Umbria 28.152: +88 casi; P. A. Trento 21.148: +99 casi; Basilicata 10.498: +17 casi; Valle d’Aosta 7.242: +61 casi; Molise 6.389: +7 caso.