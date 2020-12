Sant’Anna Hospital, Spirlì incontra Longo e Abramo: "Al lavoro per risolvere la vertenza”

Nino Spirlì

Vertice del presidente della Regione con il commissario della Sanità, Guido Longo, e il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, per la vertenza del Sant’Anna Hospital.

“In queste ore si stanno intrecciando diverse questioni – ha affermato Spirlì - per quanto ci riguarda, abbiamo trattato a lungo due temi che, per noi, sono i più importanti: le sorti del personale e il contratto tra la struttura e l’Asp di Catanzaro. Ci sono competenze che non ci riguardano ma, da parte nostra, c’è la massima disponibilità ad aiutare chi deve decidere in merito alle sorti di una eccellenza sanitaria calabrese e al futuro lavorativo di 300 padri e madri di famiglia”.

Per questo motivo ha annunciato che “nei prossimi giorni – conclude Spirlì –, continueranno gli incontri al fine di risolvere un problema che, in questo momento, sta preoccupando tutti noi”.