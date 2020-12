Differenziata, Frascineto primo comune della provincia di Cosenza

È Frascineto il territorio comunale della provincia di Cosenza ad aver raggiunto la maggiore percentuale di raccolta differenziata. Come emerso dal report dell’Arpacal, Frascineto nel 2019 si attesta al primo posto nella graduatoria della differenziata con l’86,42%.

Frascineto si conferma dunque tra i comuni più virtuosi per il terzo anno di seguito. La tutela dell’ambiente e del territorio sono prioritari per l’assessore all’ambiente Gaetani, che con il sostegno della consigliera Rosetta Perrone, ha introdotto, in questi anni di amministrazione, nuove metodologie di controllo sui rifiuti e ridotto notevolmente la produzione del rifiuto secco indifferenziabile, contribuendo così ad aumentare le percentuali delle ‘risorse’ da riciclare.

L’amministrazione annuncia inoltre che a breve, saranno distribuiti nuovi kit per la raccolta differenziata e sarà introdotto il compostaggio domestico, con l’auspicio che i risultati raggiunti fino ad ora siano sempre in ascesa, che rendono la comunità arberesche, comune dall’animo green.