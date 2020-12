Tutti a bere dallo stesso calice durante funzione religiosa: chiusa cattedrale

Scatta la chiusura obbligata per la Cattedrale di San Nicola di Mira di Lungro, nel cosentino, in seguito ad una funzione religiosa che avrebbe visto diversi fedeli bere dallo stesso calice in palese violazione delle norme anti-Covid.

Un’ordinanza “urgente”, è stata infatti firmata il sindaco Giuseppe Santoianni per chiudere e sanificare la Cattedrale sede dell’Eparchia bizantina.

Da quanto si apprende, l’ordinanza si è resa necessaria dopo aver appreso della positività al Coronavirus di uno dei fedeli presenti in chiesa nei giorni scorsi.

Un video, pubblicato e poi rimosso sul profilo social del sacerdote, mostrerebbe il rituale bizantino in cui è previsto che tutti bevano dallo stesso calice durante l’eucaristia.