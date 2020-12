Unioncamere: concluso il Progetto “Politiche ambientali”

unioncamere

Giunto alle battute finali prima della fine dell’anno il Progetto Fondo di Perequazione 2017/2018 “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare” promosso e realizzato da Unioncamere Calabria, in collaborazione con le Camere di commercio di Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, attraverso il supporto tecnico di Ecocerved, società consortile del sistema italiano delle Camere di commercio che opera nel campo dei sistemi informativi per l’ambiente.

Il progetto, afferente alle tematiche ambientali, ha inteso integrare quanto già il sistema camerale realizza per i propri compiti istituzionali nella logica di restituire servizi aggiuntivi alle imprese e agli enti che si interfacciano con le Camere di commercio per gli adempimenti di legge.

Due corposi e strutturati cicli gratuiti di formazione specialistica via web “Percorsi formativi e informativi in materia ambientale per enti, professionisti ed imprese” hanno rappresentato il fulcro delle attività progettuali, quale opportunità di aggiornamento sui temi dell'economia circolare e dell’ambiente, a partire dalle norme in materia introdotte dal pacchetto di Direttive UE del 2018 e dal recente recepimento del D.lgs. 152/06. Il primo ciclo, formato da otto webinar, si è svolto tra giugno e luglio mentre il secondo ciclo, con quattro webinar, tra ottobre e dicembre 2020.

A sigillare il termine delle attività formative l’evento conclusivo dello scorso 9 dicembre. Significativi i numeri delle attività progettuali giunte a consuntivo, tredici webinar ad alto contenuto settoriale, quasi settecento partecipanti agli appuntamenti via web, oltre 100 ore di formazione erogate, la valorizzazione di best practices aziendali, l’attivazione di un desk di accompagnamento e assistenza specialistica individuale e gratuita per le imprese ed un sito dedicato alle attività progettuali https://www.uccal.camcom.gov.it/P52A0C0S1449/Percorsi-formativi.html.