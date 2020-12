Traffico bloccato sulla statale 107 “Silana crotonese” nei pressi di Spezzano Albanese. Il sinistro ha coinvolto un veicolo e il conducente è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’Anas per la messa in sicurezza del tratto stradale e per ripristinare la viabilità e le forze dell’ordine per i rilievi dal caso. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al conducente del mezzo.