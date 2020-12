Covid. Il bollettino. Leggero calo dei contagi (+179), altre 4 vittime

Si conclude un altra settimana con una piccola diminuzione del numero di contagi rispetto ai giorni precedenti. Sono 179 i nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore, e quattro, purtroppo, i decessi. Complessivamente, i casi attivi in Calabria sono 8.578.

Il maggior aumento di casi si registra nella provincia di Vibo Valentia (+82), seguita dalla provincia di Reggio Calabria (+62), di Cosenza (+26), di Catanzaro (+8) e di Crotone (+1). Eseguiti 429.979 tamponi su 411.970 soggetti.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono oggi e dunque i seguenti:

Nel vibonese, i casi riscontrati, sono stati 1.472 (+82) casi attivi 411 (6 ricoverati, 405 in isolamento domiciliare); 1.061 i casi chiusi (1.034 guariti, 27 deceduti).

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 8.566 (+62) e così distribuiti: casi attivi 1.719 (94 in reparto; 11 presidio ospedaliero di Gioia tauro, 5 in terapia intensiva; 1.609 in isolamento domiciliare); 6.847 i casi chiusi (6.734 guariti, 113 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 6.905 (+26): casi attivi 4.440 (57 in reparto; 9 in reparto al presidio di Rossano, 5 a Cetraro e 6 ad Acri; 9 ricoveri all’ospedale da campo; 7 in terapia intensiva, 4.347 in isolamento domiciliare); 2.464 i casi chiusi (2.268 guariti, 196 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 3.209 (+8): casi attivi 1.433 (33 in reparto; 6 in terapia intensiva; 1.394 in isolamento domiciliare); 1.777 i casi chiusi (1.698 guariti, 79 deceduti).

Nel crotonese, infine, i casi covid segnalati sono stati in tutto 2.184 (+1) i casi attivi sono 421 (25 in reparto; 396 in isolamento domiciliare); 1.763 i casi chiusi (1.727 guariti, 36 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 154 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 204 casi chiusi. Sono invece 222 i soggetti che hanno segnalato la loro presenza in regione nelle ultime 24 ore.