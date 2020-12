Ginnastica artistica, nuovo titolo per la Sg Magna Graecia

Nuovo titolo nazionale nella ginnastica artistica per la Società Ginnastica Magna Graecia, che è riuscita ad essere protagonista nel corso di Ginnastica in Festa Winter Edition.

La partecipazione, decisa in sole tre settimane per l’emergenza coronavirus, ha permesso a Luca Buscema di conquistare per il terzo anno consecutivo il titolo nazionale Lc categoria A2. Rossana Tringale ha difeso i colori della Società, classificandosi al sesto posto nel livello LC3, cat.S2.

La ginnasta ventenne, nonostante gli impegni universitari, il lavoro di istruttrice, e qualche acciacco fisico, ha voluto partecipare, a dimostrazione che la passione ripaga sempre e non bisogna mai porsi dei limiti, soprattutto quando si è nipote di Salvatore Cammariere, fondatore nel 1964 della Società e figura storica dello sport crotonese.

Obiettivo primario della Società è di trovare per gli attuali e futuri ginnasti una palestra più idonea che permetta di raggiungere risultati sempre più ambiziosi, nella convinzione che un giorno anche Crotone possa avere un ginnasta che rappresenti l’Italia alle Olimpiadi.