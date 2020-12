Covid-19. Il bollettino. In 24 ore altri 237 nuovi positivi e 6 decessi

Nessun importante cambiamento per la curva dei contagi da coronavirus in Calabria. Nel bollettino di oggi, sabato 26 dicembre, i nuovi positivi sono +237, poca la differenza rispetto ai contagi di ieri (QUI IL BOLLETTINO). Sono invece 6 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, per un totale di 447 morti dall’esplosione della pandemia.

I nuovi contagi sono così suddivisi nelle quattro province calabresi: Reggio Calabria (+120), Crotone (+37), Vibo Valentia (+32), Cosenza (+24), Catanzaro (+24).

Continua a calare la pressione sulle strutture sanitarie, secondo quanto riporta il bollettino della Protezione civile, le persone ricoverate sono 263 (-7), ma i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 18 (-3). Aumenta il dato delle persone in isolamento domiciliare 8.280 (+42) e aumentano i guariti, in totale 13.507 (+199).

Ad oggi su tutto il territorio regionale sono stati sottoposti a test 411.213 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 429.174

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, dove sono stati registrati purtroppo 120 nuovi positivi, dall’inizio della pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state: 8.504. Attualmente i casi attivi sono 1.756 (93 in reparto; 12 P.O di Gioia Tauro; 5 in terapia intensiva; 1646 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono invece 6.748 (6636 guariti, 112 deceduti).

Nel crotonese, dove sono 37 i nuovi positivi , il totale dei contagi è 2.183. Attualmente i casi attivi sono 449 (26 in reparto; 423 in isolamento domiciliare); i casi chiusi 1.734 (1700 guariti, 34 deceduti).

Nel vibonese, che ha registrato 32 nuovi casi, il totale dei contagiati è 1.390. Attualmente i cassi attivi sono 329 (16 ricoverati, 313 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono invece1.061 (1034 guariti, 27 deceduti).

Nel cosentino, dove sono stati registrati invece 24 nuovi casi, dall’inizio della pandemia il totale delle persone è 6.879. Attualmente i casi attivi 4.443 (59 in reparto Azienda ospedaliera Cosenza; 8 in reparto al presidio di Rossano e 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 al presidio di Ari; 9 all’ospedale da campo; 8 in terapia intensiva, 4348 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 2.436 (2241 guariti, 195 deceduti).

Nel catanzarese, dove sono stati registrati 24 nuovi positivi, il totale delle persone che hanno contratto il virus sono: 3.201. Attualmente i casi attivi sono 1.430 (12 in reparto all’Azienda ospedaliera di Catanzaro; 10 al presidio di Lamezia Terme; 7 all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1396 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.771 (1692 guariti, 79 deceduti).

Per quanto riguarda i casi di contagi di persone provenienti dall’estero o da altra regione, attualmente ci sono 154 casi attivi (tutti in isolamento domiciliare). Sono invece 204 i casi chiusi.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 172.