Rinvenuto un cadavere a Martirano: è dell’ottantunenne scomparso

È stato individuato e recuperato il cadavere dell’ottantunenne scomparso nella giornata di ieri da Martirano, nel catanzarese. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco avevano iniziato a setacciare la zona tra Martirano Antico e Martirano Lombardo, lungo la Strada Provinciale 93, dove si riteneva che l’uomo si fosse diretto.

In località “Ponte del Soldato”, ai piedi di un ponte alto circa nove metri, è stata individuata una sagoma, che si è scoperto essere poi il corpo dell’uomo. La salma è stata recuperata dai Vigili del Fuoco e trasportata in zona sicura. Sul posto anche i Carabinieri di Soveria Mannelli ed un medico legale per gli adempimenti del caso.