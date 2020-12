Crotone, il report settimanale della Questura

Non si ferma l’azione di controllo del territorio da parte della Questura di Crotone, che anche nel corso della settimana natalizia ha svolto un intenso servizio di pattugliamento nell’ambito del piano azione nazionale e transnazionale “Focus ‘ndrangheta”.

Nel corso del 19 dicembre un quarantottenne crotonese è stato denunciato per inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, mentre un trentasettenne di Marsicotevere è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di circa 4,5 grammi di hashish. Nella stessa giornata, un’attività commerciale dedita alla vendita di prodotti per la cura della persona è stata multata in quanto rimasta aperta in giornata prefestiva. Imposta la chiusura per 5 giorni lavorativi, ed un’ulteriore segnalazione a seguito dell’emersione di una lavoratrice non assunta.

Un sequestro a carico di ignoti è stato effettuato nella mattina di domenica 20 dicembre, quando gli agenti hanno rinvenuto circa 85 grammi di marijuana e circa 8 grammi di cocaina lungo una strada sterrata del centro cittadino. Rinvenuto anche un bilancino di precisione. Denunciato anche un trentenne crotonese evaso dagli arresti domiciliarsi nella serata.

Nel corso del 21 dicembre un ventisettenne crotonese è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di circa 0,4 grammi di marijuana. Nel corso della giornata, lo stesso trentenne evaso dagli arresti domiciliari la sera prima è stato nuovamente individuato ad infrangere la misura cautelare. Due uomini inoltre sono stati arrestati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: si tratta di un quarantaduenne del kirghiso e di un trentaquattrenne ucraino.

Nel corso del 22 dicembre un trentanovenne crotonese è stato arrestato su mandato dell’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro, visti i precedenti del soggetto. Inoltre, un cinquantunenne di Isola Capo Rizzuto fermato per un regolare controllo stradale è stato trovato in possesso di 1183 petardi e materiale esplodente. L’uomo è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materiale esplodente.

Il 23 dicembre invece sono stati denunciati due crotonesi di trenta e quarantadue anni, trovati in possesso di 1 coltello a scatto di 20 centimetri, 2 tirapugni, 1 “shunike” (forse shuriken), 1 pugnale a doppia lama, 3 coltelli da lancio e numerose cartucce per pistola. Il materiale è stato sequestrato, così come i rispettivi libretti personali di porto di fucile.

A Verzino invece un quarantunenne del posto è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, in quanto trovato in possesso di poco più di 58 chili di petardi assortiti pur non avendo alcuna autorizzazione. Nella stessa serata inoltre un cinquantaseienne del posto è stato rintracciato e denunciato per indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito.

Nella nottata della vigilia invece un venticinquenne rumeno è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di 1,7 grammi di marijuana. Due uomini, un trentacinquenne ed un quarantunenne del posto, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di accertamenti sullo stato di ebrezza e sull’uso di stupefacenti.

Infine, nella mattinata di ieri, 25 dicembre, un trentenne del posto è stato segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di 0,8 grammi di cocaina.

Complessivamente, sono state identificate 901 persone e controllati 274 veicoli. Effettuate 38 perquisizioni, 3 arresti, 10 denunce e 4 segnalazioni. 9 veicoli sequestrati ed 8 sanzioni per violazioni del codice stradale. Ben 9 le contestazioni amministrative per il mancato rispetto delle norme anti contagio.