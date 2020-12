Incidente a Diamante, auto sfonda guardrail. Morto 19enne

Si tinge di sangue il Natale a Diamante. Un ragazzo di 19 anni di Castrolibero è morto in un incidente stradale sulla statale 18 in località Piane.

Per cause in corso di accertamento, il mezzo è finito fuori strada e ha sfondato il guardrail, per il conducente non c’è stato nulla da fare, è infatti deceduto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri di Scalea, per avviare gli accertamenti e ricostruire la dinamica del sinistro.