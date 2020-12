Accoltella il marito dopo una lite: ricoverato in condizioni gravi

Una lite familiare si è trasformata in tragedia. Una quarantaquattrenne polacca, dopo una violenta lite per futili motivi avvenuta la scorsa notte, ha accoltellato il marito, un sessantacinquenne del posto.

L'uomo è stato colpito violentemente con un coltello da cucina mentre si trovava in cucina, sotto gli occhi dei propri figli. Immediatamente soccorso, è stato trasportato al Pugliese Ciaccio in gravi condizioni. La donna invece è attualmente in stato di fermo.