Controlli Polizia locale a Reggio, 61 verbali e quattro sequestri

Sono 61 i verbali elevati per diverse infrazioni a Reggio Calabria. La polizia locale, nell'ambito del programma focus 'ndrangheta, ha effettuato controlli straordinari della circolazione veicolare. Le attività, svolte per oltre sette ore, sono state condotte da 4 autoveicoli, un ufficio mobile, due motocicli.

Nel corso delle attività gli agenti hanno controllato più di 170 veicoli e circa 200 persone. Sono stati 61 i verbali elevati per mancato uso dei sistemi di ritenuta, guida senza patente, utilizzo del cellulare alla guida senza auricolare, utilizzo di casco non omologato. Gli agenti hanno quindi sequestrato 4 veicoli e i conducenti sottoposti a controllo con l’etilometo sono state oltre 80.

Inoltre, gli agenti hanno multato un uomo sorpreso all’interno della propria auto, omologata per 5, con otto persone. Il responsabile è stato così multato per carico non consentito e per violazione alla normativa anticovid 19.

Sono stati controllati 215 tra esercizi pubblici e commerciali.