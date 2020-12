Maltempo: in arrivo neve, freddo e venti di burrasca. Allerta gialla in Calabria

Allerta gialla in Calabria che nelle prossime ore sarà interessata da venti di burrasca. Per questo motivo la Protezione civile, d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Dalla mattinata di domani, venerdì 25 dicembre, sono previste nevicate a quote superiori ai 300-500 metri sull’Emilia-Romagna, in estensione dal pomeriggio-sera, a quote superiori ai 400-600 metri, alla Toscana settentrionale e, dalla tarda serata, alle Marche. Dal pomeriggio-sera di domani, si prevedono inoltre venti di burrasca o burrasca forte, dai quadranti settentrionali, su Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana e Marche, con mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni in atto e previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 25 dicembre, allerta gialla in Campania e su settori di Basilicata e Calabria.