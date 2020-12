Covid, in 24 ore 244 nuovi casi. Un solo decesso, cala la pressione sulle strutture sanitarie

Sono 244 i nuovi casi di coronavirus registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Da febbraio le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 22.021. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 59, Catanzaro 46, Crotone 12, Vibo Valentia 12, Reggio Calabria 119. Altra Regione o stato estero 0. (QUI il bollettino di ieri)

C’è una sola vittima nell’ultimo giorno, per un totale di 437 persone morte per o con il virus. La pressione sulle strutture sanitarie inizia a calare, dato che in 24 ore, come scrive il bollettino della Protezione civile, le persone ricoverate sono 284 (-131), ma i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 21 (+2). Aumenta il dato delle persone in isolamento domiciliare 8.054 (+128) e aumentano i guariti, in totale 13.225 (+126).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 119 casi, da febbraio le persone che hanno contratto il coronavirus sono state 8.257. Attualmente i casi attivi sono 1.755, di cui 95 ricoveri in reparti, 13 nel presidio di Gioia Tauro (-2); 6 in terapia intensiva; 1.641 in isolamento domiciliare (+121). I casi chiusi sono 6.502, di cui 6.396 guariti (+1) e 106 decessi.

Nel cosentino il computo totale delle persone che hanno contratto il coronavirus sono state6.828, ma nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono 59. Attualmente i casi attivi sono 4.399, di cui 59 ricoveri in ospedale a Cosenza, 8 nel presidio di Rossano, 10 nella struttura di Cetraro, 6 ad Acri e 9 nell’ospedale da campo (-7); 9 in terapia intensiva (+1); 4.298 in isolamento domiciliare (+10). I casi chiusi sono 2.429, di cui 2.237 guariti (+49) e 192 decessi (+1).

Nel catanzarese, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 46 nuovi casi, da febbraio il computo totale di casi è di 3.128. Attualmente i casi attivi sono 1.364, di cui 13 ricoveri nel reparto dell’ospedale di Catanzaro, 18 nel presidio di Lamezia Terme, 8 al Mater Domini (-2); 6 ricoveri in terapia intensiva (-1); 1.319 in isolamento domiciliare (+23). I casi chiusi sono 1.764, di cui 1.686 persone guarite (+26) e 78 decessi.

Nel crotonese, il numero totale di persone che hanno contratto il virus sono state 2.145, ma in 24 ore il nuovi casi sono 12. Attualmente i casi attivi sono 420, di cui 31 persone ricoverate in reparto (-2) e 389 in isolamento domiciliare (-32). I casi chiusi sono 1.725, di cui 1.691 persone guarite (+46) e 34 decessi.

Nel vibonese, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 12 nuovi casi, ma da febbraio le persone che hanno contratto il virus sono state 1.305. Attualmente i casi attivi sono 267, di cui 14 ricoveri e 253 persone in isolamento domiciliare (+8). I casi chiusi sono 1.038, di cui 1.011 persone guarite (+4) e 27 decessi.

Per quanto riguarda le persone provenienti da altra regione o stato i casi attivi sono 154 e sono tutti in isolamento domiciliare. Invece i casi chiusi sono 204.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 634.