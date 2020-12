Scuola, tavolo in prefettura. Verso il raccordo degli orari dei bus e delle lezioni

Raccordo tra gli orari di inizio e di fine delle attivita didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, per agevolare la frequenza scolastica. È emerso nel corso del tavolo di coordinamento che si è svolto in Prefettura a Crotone. il Prefetto vicario, Sergio Mazza, ha infatti adottato il documento per il riavvio della didattica in presenza per gli 8700 studenti della provincia di Crotone.

È inoltre prevista anche la differenziazione degli orari di ingresso e di uscita degli istituti scolastici, per rendere possibile il trasporto in sicurezza degli studenti. Al tavolo di coordinamento, hanno partecipato l'Assessore regionale ai trasporti, il dirigente del Dipartimento, il presidente della Provincia, i Sindaci interessati, il dirigente dell'Ambito Territoriale del Ministero dell'Istruzione, e i rappresentanti delle aziende di trasporto pubblico locale.

Sono stati inoltre ascoltati i rappresentanti sindacali del Comparto Scuola. Le attivita saranno oggetto di verifica almeno settimanale successivamente al 7 gennaio, data dell’inizio delle lezioni in presenza per almeno il 75% degli studenti delle scuole superiori.