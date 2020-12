Covid, continuano a salire i casi in Calabria. In 24 ore altri 284

Sale la curva dei contagi in Calabria. Nelle ultime 24 ore, come rileva il bollettino della Protezione civile di oggi, mercoledì 23 dicembre, i nuovi casi sono 284 e portano il totale a quota 22.038. I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 75, Catanzaro 71, Crotone 4, Vibo Valentia 48, Reggio Calabria 86. (QUI il bollettino di ieri)

Sale, anche se di poco, il numero di persone ricoverate in reparto, in totale 297 (+5), mentre i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 19 (-4). In isolamento domiciliare si trovano 7.926 persone (-232), mentre le persone guarite sono 13.099 (+511).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino, dove si registrano 86 nuovi casi, dall’inizio della pandemia il totale delle persone che hanno contratto il virus sono 8.137. Attualmente i casi attivi sono 1.636, di cui 98 ricoveri in ospedale a Reggio, 12 nel presidio di Gioia Tauro (+3); 6 in terapia intensiva (-2); 1520 in isolamento domiciliare (-233). I casi chiusi sono 6.501, di cui 6.395 persone guarite (+318) e 106 decessi.

Nel cosentino i nuovi casi delle ultime 24 ore sono stati 75, ma il numero totale è 6.774. Attualmente i casi attivi sono 4.395, di cui 64 ricoveri in reparto nell’ospedale di Cosenza, 10 nel presidio di Rossano e 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 6 al presidio ospedalieri di Acri, 9 all’ospedale da campo (+2); 8 in terapia intensiva (-3); 4288 in isolamento domiciliare (-29). I casi chiusi sono 2.379, di cui 2.188 persone guarite (+102) e 191 decessi (+2).

Nel catanzarese, dove sono stati registrati 71 nuovi casi, da febbraio il totale è di 3.082. Attualmente i casi attivi sono 1.344, di cui 14 ricoveri in reparto nell’ospedale di Catanzaro, 19 nel presidio di Lamezia Terme, 8 nella struttura Mater Domini (-2); 7 in terapia intensiva (+3); 1296 in isolamento domiciliare (+19). I casi chiusi sono 1.738, di cui 1.660 persone guarite (+49) e 78 decessi.

Nel crotonese, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 4 nuovi casi, ma dall’inizio della pandemia il totale è 2.133. Attualmente i casi attivi sono 454, di cui 33 ricoveri (-1) e 421 casi in isolamento domiciliare (-27). I casi chiusi sono 1.679, di cui 1.645 persone guarite (+32) e 34 decessi.

Nel vibonese, dove in totale sono stati registrati 1.293, i nuovi case delle ultime 24 ore sono 48. Attualmente i casi attivi sono 259, di cui 14 persone in reparto (+2) e 245 in isolamento domiciliare (+38). I casi chiusi sono 1.034, di cui 1.007 persone guarite (+10) e 27 decessi.

Per quanto riguarda i casi provenienti da altra regione o stato i casi attivi sono 154 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 204.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 1.367.

ITALIA. IN 24 ORE 14.522 NUOVI CASI, 553 DECESSI

Se da febbraio il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV- 2 sono state 1.991.278 in 24 ore i nuovi casi sono 14.522. Sono 553 i decessi registrati nelle ultime 24 ore e 70.395 le vittime da febbraio. Le persone guarite o dimesse sono 1.322.067 complessivamente: 20.494 quelle guarite oggi.

I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono 24.546 in totale (-402), mentre i pazienti ricoverati nelle terapie intensive sono2.624 in totale (+201). In isolamento domiciliare si trovano invece 571.646 persone. I tamponi effettuati e processati sono stati 175.364, ovvero 9.159 in più rispetto a ieri.

I CASI REGIONE PER REGIONE

È il Veneto la regione con più casi (+3.357), seguono Lombardia (+2.153), Emilia Romagna (+1.129) e Campania (+1.067). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione. Lombardia 464.599: +2.153 casi; Veneto 225.945: +3.357 casi; Piemonte 191.443: +933 casi; Campania 183.117: +1.067 casi; Emilia-Romagna 159.472: +1.129 casi; Lazio 152.457: +946 casi; Toscana 116.979: +435 casi; Sicilia 87.024: +932 casi; Puglia 83.205: +942 casi; Liguria 58.198: +228 casi; Friuli-Venezia Giulia 45.884: +512 casi; Marche 38.292: +498 casi; Abruzzo 33.875: +255 casi; Sardegna 29.136: +269 casi; P. A. Bolzano 28.398: +131 casi; Umbria 27.553: +157 casi; P. A. Trento 20.447: +157 casi; Basilicata 10.223: +99 casi; Valle d’Aosta 7.084: +11 casi; Molise 6.170: +27 casi.

(ultimo aggiornamento 17:46)